أنطونيو غوتيريش يسعى لولاية ثانية

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نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه يود البقاء في منصبه لولاية ثانية.وأضاف الدبلوماسيون أن غوتيريش سيبلغ على الأرجح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا قريبا.وتولى جوتيريش (71 عاما) منصب الأمين العام التاسع في كانون الثاني 2017 لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية العام.وقالت بلومبرغ إن غوتيريش كان ينتظر نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة قبل أن يتخذ قراره وإنه قرر السعي لولاية ثانية بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وامتنع مكتب غوتيريش عن التعليق على تقرير بلومبرج.