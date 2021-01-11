أخبار دولية
11 كانون الثاني 2021 - 01:44
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أنطونيو غوتيريش يسعى لولاية ثانية

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أنطونيو غوتيريش يسعى لولاية ثانية
Lebanon News
نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه يود البقاء في منصبه لولاية ثانية.
 
وأضاف الدبلوماسيون أن غوتيريش سيبلغ على الأرجح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا قريبا.

وتولى جوتيريش (71 عاما) منصب الأمين العام التاسع في كانون الثاني 2017 لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية العام.
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وقالت بلومبرغ إن غوتيريش كان ينتظر نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة قبل أن يتخذ قراره وإنه قرر السعي لولاية ثانية بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
 
وامتنع مكتب غوتيريش عن التعليق على تقرير بلومبرج.
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