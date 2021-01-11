حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين "يستحقون" تصنيفهم جماعة "إرهابية"

الإعلان

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقرار واشنطن تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة "إرهابية"، معتبرة أنهم "يستحقون" هذا التصنيف.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".وبحسب الحكومة اليمنية فإن "بعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن".ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، تصاعد في آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة.