أخبار دولية
11 كانون الثاني 2021 - 08:40
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بايدن يختار مرشحا لقيادة وكالة المخابرات المركزية

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بايدن يختار مرشحا لقيادة وكالة المخابرات المركزية
Lebanon News
أعلن الفريق الانتقالي الأمريكي للرئسي المنتخب جو بايدن في بيان أن بايدن سيرشح الدبلوماسي السابق المخضرم وليام بيرنز لقيادة وكالة المخابرات المركزية سي.آي.إيه.
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