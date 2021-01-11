بايدن يختار مرشحا لقيادة وكالة المخابرات المركزية

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LBCI News Lebanon

أعلن الفريق الانتقالي الأمريكي للرئسي المنتخب جو بايدن في بيان أن بايدن سيرشح الدبلوماسي السابق المخضرم وليام بيرنز لقيادة وكالة المخابرات المركزية سي.آي.إيه.