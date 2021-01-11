الجزائر وفرنسا تتطلّعان لـ"بناء شراكة استثنائية"

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أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان كاستيكس تناولت "بناء شراكة استثنائية"، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة الجزائرية.وقالت رئاسة الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ جراد وكاستيكس جدّدا "حرصهما الشديد على العمل من أجل بناء شراكة استثنائية، وفقاً لتطلعات الجانبين، من شأنها تعزيز التعاون الجزائري - الفرنسي بما يخدم مصلحة البلدين، خاصة من حيث الاستثمار ونقل التكنولوجيا".كذلك تطرّق الرجلان إلى أزمة كوفيد-19.وأوضحت رئاسة الحكومة الجزائرية أن رئيسي الوزراء بحثا أيضاً "التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية".وكان من المقرّر أن يزور كاستيكس الجزائر في 18 كانون الثاني للمشاركة في هذه الدورة، وفق وسائل إعلام جزائرية، لكنّ زيارته أرجئت.وأكّد جراد وكاستيكس على "ضرورة جعل هذا الاستحقاق الهامّ لحظة فارقة في توطيد وإثراء وتنويع التعاون بين البلدين".وجاءت المحادثات الهاتفية غداة توجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى برلين لاستكمال علاجه من "مضاعفات" في القدم سبّبتها إصابته بكوفيد-19.وكان تبون قد بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات هاتفية في 19 كانون الأول "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".