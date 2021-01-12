أخبار دولية
12 كانون الثاني 2021 - 02:27
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بعد عدم إمكانية فرق الإنقاذ التواصل معهم ... 22 عاملاً محتجزون في منجم للذهب في الصين

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بعد عدم إمكانية فرق الإنقاذ التواصل معهم ... 22 عاملاً محتجزون في منجم للذهب في الصين
Lebanon News
أعلنت السلطات الصينية أنّ 22 عاملاً محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الإنشاء في شرق البلاد.
 
وقالت السلطات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الانفجار وقع عصر الأحد قرابة الساعة الثانية في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ.
 
وألحق الانفجار أضراراً بالغة بالسلالم المؤدّية إلى قاع المنجم كما أدّى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ممّا حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمّال المحتجزين.
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ولم تحدّد السلطات على أي عمق احتجز عمال المنجم المملوك من شركة "شاندونغ ووتسايلونغ إنفستمنت" المحليّة.
 
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