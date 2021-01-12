بعد عدم إمكانية فرق الإنقاذ التواصل معهم ... 22 عاملاً محتجزون في منجم للذهب في الصين

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أعلنت السلطات الصينية أنّ 22 عاملاً محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الإنشاء في شرق البلاد.وقالت السلطات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الانفجار وقع عصر الأحد قرابة الساعة الثانية في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ.وألحق الانفجار أضراراً بالغة بالسلالم المؤدّية إلى قاع المنجم كما أدّى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ممّا حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمّال المحتجزين.ولم تحدّد السلطات على أي عمق احتجز عمال المنجم المملوك من شركة "شاندونغ ووتسايلونغ إنفستمنت" المحليّة.