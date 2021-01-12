أنصار ترامب يلبّون نداء للتظاهر أمام مقرّ تويتر

الإعلان

لبّت حفنة من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعوة للتظاهر أمام مقرّ تويتر في سان فرانسيسكو للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حساب ترامب بعد أعمال العنف التي ارتكبها أنصار له في الكونغرس والمتّهم بأنّه حرّضهم عليها.وخلال نهاية الأسبوع تناقل مؤيّدون لترامب دعوات على منتدى إلكتروني يرتاده اليمين المتطرف تنادوا فيها للتجمّع أمام مقر شركة تويتر للتظاهر على إغلاقها حساب الرئيس ومنعه من التعبير عن آرائه على منصّته المفضّلة للتواصل مع جمهوره.ووفقاً لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" فإنّ بعض الداعين للتظاهرة طلبوا من الراغبين بالمشاركة فيها أن يجلبوا معهم أصفاداً بلاستيكية لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية.