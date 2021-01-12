أخبار دولية
12 كانون الثاني 2021 - 06:15
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محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها على منفذ عملية طعن في الأردن عام 2019 ...

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محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها على منفذ عملية طعن في الأردن عام 2019 ...
Lebanon News
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية في تشرين الثاني 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
 
والمحكوم المعروف بأبو رويس أردني من أصل فلسطيني، وهو من سكان مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في جرش الذي يأوي نحو عشرين ألف لاجئ.
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يُذكر أنه قام بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وأربعة سياح في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان. 

واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة.
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