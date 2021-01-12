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12 كانون الثاني 2021 - 09:46
12/01/2021 09:46:33
الناطق بإسم الحكومة الكويتية: الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء ووضعوها تحت تصرفه
الناطق بإسم الحكومة الكويتية: الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء ووضعوها تحت تصرفه
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LBCI News Lebanon
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