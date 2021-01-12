ترامب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

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اعتبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن محاولات عزله في البرلمان "ستؤدي إلى انقسامات خطيرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "حرية التعبير تتعرض للهجوم"، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته بشكل دائم.وقال ترامب في مؤتمر صحافي من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك إنه "يؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد"، وذلك بعد نحو أسبوع من اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكابيتول، تلبية لدعوة منه بالتوجه إلى هناك والتظاهر.واستبعد ترامب أي خطر لعزله استنادا إلى التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، مؤكدا أنه لا يشعر بالقلق من من محاولات عزله في البرلمان.وفي السياق عينه، حذر من مآلات قرار العزل، قائلا إن محاولات عزله في سؤدي إلى إنقسامات خطيرة.وبشأن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول وما رافقها من أعمال عنف الأربعاء الماضي، وصف ترامب من قاموا باقتحام مبنى الكونغرس بـ"الرعاع".واعتبر أن حرية التعبير تتعرض لهجوم مثلما لم يحدث من قبل، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته.وفي ختام حديثه، دعى ترامب إلى "السلام" و"الهدوء" في الولايات المتحد. قائلا"حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء وتنفيذ القانون".