أخبار دولية
12 كانون الثاني 2021 - 17:37
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وزارة العدل الأميركية تتوقع توجيه اتّهامات بالعصيان والتآمر على خلفية اقتحام الكونغرس

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وزارة العدل الأميركية تتوقع توجيه اتّهامات بالعصيان والتآمر على خلفية اقتحام الكونغرس
Lebanon News
رجّحت وزارة العدل الأميركية أن تشمل اتهامات بحق مشاركين في اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي، العصيان والتآمر.

وقال مدعي عام واشنطن مايكل شروين إنّه يتوقع رفع مئات الدعاوى الجنائية على خلفية اقتحام الكابيتول من قبل أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
     
بدوره، أشار ستيفن دانتونو، القائم بأعمال مدير المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، إلى فتح "أكثر من 150 ملف" حتى الآن.
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وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ "هذا الأمر لا يعكس سوى رأس جبل الجليد".
   
وقال مايكل شروين: "سبق أن وجهنا تهماً في أكثر من 70 قضية"، مضيفاً أنّ العدد الإجمالي "سيبلغ مئات، على ما أظن".
 
وبينما أفضت الاعتقالات الأولى إلى توجيه اتهامات على غرار انتهاك حرمات والسرقة، فإنّ شروين أوضح "إننا ننظر في قضايا جنائية كبيرة ترتبط بالعصيان والتآمر" اللتين تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 20 عاماً.
 
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