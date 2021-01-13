أخبار دولية
13 كانون الثاني 2021 - 02:07
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مقتل 5 جنود سوريين و11 عنصرا موالياً لإيران بغارات إسرائيلية على شرق سوريا

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مقتل 5 جنود سوريين و11 عنصرا موالياً لإيران بغارات إسرائيلية على شرق سوريا
Lebanon News
قتل ما لا يقلّ عن خمسة عسكريين سوريين و11 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران في غارات شنّتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وقال المرصد إنّ سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".
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وأضاف المرصد ومقرّه بريطانيا لكن لديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا "حتى الآن هناك 16قتيلاً: خمسة من الجيش السوري و11 من ميليشيات موالية لإيران".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه فجر الأربعاء في الساعة 01:10 (الثلاثاء 23:10 ت غ) "قام الجيش الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".
 
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