مقتل 5 جنود سوريين و11 عنصرا موالياً لإيران بغارات إسرائيلية على شرق سوريا

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قتل ما لا يقلّ عن خمسة عسكريين سوريين و11 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران في غارات شنّتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إنّ سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".وأضاف المرصد ومقرّه بريطانيا لكن لديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا "حتى الآن هناك 16قتيلاً: خمسة من الجيش السوري و11 من ميليشيات موالية لإيران".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه فجر الأربعاء في الساعة 01:10 (الثلاثاء 23:10 ت غ) "قام الجيش الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".