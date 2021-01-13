ارتفاع حصيلة الغارات الاسرائيلية على سوريا إلى 23 قتيلا

ارتفاع حصيلة الغارات الاسرائيلية على سوريا إلى 23 قتيلا

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LBCI News Lebanon

أدت غارات شنتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى مقتل سبعة عسكريين سوريين و16 مقاتلا في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.