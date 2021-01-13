أخبار دولية
13 كانون الثاني 2021 - 10:02
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هل يكون ترامب في طريقه الى العزل؟

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Lebanon News
يوم الثلاثاء صوت مجلس النواب الاميركي بما فيه كل الديموقراطيين والجمهوريين للطلب رسميا من نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل 25 من الدستور.
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