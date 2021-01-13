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13 كانون الثاني 2021 - 11:21
13/01/2021 11:21:15
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا
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LBCI News Lebanon
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