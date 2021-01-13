آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2021 - 11:21
Back

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الولايات,الأميركية,الخزانة,وزارة,
episodes
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً