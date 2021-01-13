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13 كانون الثاني 2021 - 17:27
13/01/2021 17:27:02
أ.ف.ب: الغالبية في مجلس النواب الأميركي تقرّ توجيه اتهام لترامب بهدف عزله خلال المساءلة التي تحصل بعد عملية اقتحام الكونغرس
أ.ف.ب: الغالبية في مجلس النواب الأميركي تقرّ توجيه اتهام لترامب بهدف عزله خلال المساءلة التي تحصل بعد عملية اقتحام الكونغرس
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LBCI News Lebanon
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