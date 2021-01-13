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13 كانون الثاني 2021 - 17:27
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أ.ف.ب: الغالبية في مجلس النواب الأميركي تقرّ توجيه اتهام لترامب بهدف عزله خلال المساءلة التي تحصل بعد عملية اقتحام الكونغرس

أ.ف.ب: الغالبية في مجلس النواب الأميركي تقرّ توجيه اتهام لترامب بهدف عزله خلال المساءلة التي تحصل بعد عملية اقتحام الكونغرس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغالبية,
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أ.ف.ب: الغالبية في مجلس النواب الأميركي تقرّ توجيه اتهام لترامب بهدف عزله خلال المساءلة التي تحصل بعد عملية اقتحام الكونغرس
Lebanon News
 
 
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