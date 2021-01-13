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13 كانون الثاني 2021 - 17:44
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مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح مساءلة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد في حصار الكونغرس" ما يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله

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مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح مساءلة ترامب بتهمة &quot;التحريض على التمرد في حصار الكونغرس&quot; ما يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله
Lebanon News
 
 
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