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13 كانون الثاني 2021 - 17:44
13/01/2021 17:44:16
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح مساءلة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد في حصار الكونغرس" ما يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح مساءلة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد في حصار الكونغرس" ما يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله
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LBCI News Lebanon
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