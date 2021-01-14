أثينا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي ... ما السبب؟

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طلبت اليونان المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل "العودة الفورية" إلى تركيا المجاورة لنحو 1500 مهاجر رفضت السلطات اليونانية منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم.وتم تقديم هذا "الطلب" اليوناني إلى المفوضية الأوروبية وإلى وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس، ويتعلق "بالمهاجرين من دول ثالثة الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية "، وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية.وأوضح البيان أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حاليًا في مخيمات ايواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي، وهم 995 شخصًا في ليسبوس و 180 في خيوس و 187 في كوس و 128 في ساموس.واعتبر وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي في البيان إلى أنه يتعين على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في إطار الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضًا لتطبيق الإجراء القانوني العملي اللازم للسماح بهذه العودة.