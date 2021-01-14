أخبار دولية
14 كانون الثاني 2021 - 13:48
14/01/2021 13:48:58
كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية: الحركة لن تتخلى عن محادثات السلام
كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية: الحركة لن تتخلى عن محادثات السلام
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LBCI News Lebanon
أكد كبير المفاوضين بجماعة الحوثي اليمنية أن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.
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