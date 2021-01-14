كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية: الحركة لن تتخلى عن محادثات السلام

كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية: الحركة لن تتخلى عن محادثات السلام

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LBCI News Lebanon

أكد كبير المفاوضين بجماعة الحوثي اليمنية أن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.