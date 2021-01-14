أخبار دولية
14 كانون الثاني 2021 - 13:53
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بيع بلوم – مصر " قيد الانجاز "

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بيع بلوم – مصر &quot; قيد الانجاز &quot;
Lebanon News
في انتظار التوقيع الرسمي على الصيغة النهائية وصدور الافصاحات من قبل طرفيها المعنيين، تظل المستجدات المتعلقة باتفاقية استحواذ مصرف " بلوم مصر " من قبل  بنك المؤسسة العربية المصرفية ( ABC ) بمنزلة التسريبات، انما تفتقر التأكيدات الرسمية التي يجري اشهارها وفق الأصول القانونية والاجرائية ، وبما يشمل حدث التوقيع النهائي وقيمة الصفقة.
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وعلم موقع " أولا – الاقتصاد والأعمال "، ان المباحثات بين الطرفين اقتربت من خواتيمها. ومن المرجح التوقيع النهائي في وقت وشيك جدا. 

وكانت وسائل اعلام متعددة، ومن بينها وكالة " رويترز " تناقلت اليوم خبر انجاز اتفاقية    الاستحواذ . 
 
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