بيع بلوم – مصر " قيد الانجاز "

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في انتظار التوقيع الرسمي على الصيغة النهائية وصدور الافصاحات من قبل طرفيها المعنيين، تظل المستجدات المتعلقة باتفاقية استحواذ مصرف " بلوم مصر " من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية ( ABC ) بمنزلة التسريبات، انما تفتقر التأكيدات الرسمية التي يجري اشهارها وفق الأصول القانونية والاجرائية ، وبما يشمل حدث التوقيع النهائي وقيمة الصفقة.وعلم موقع " أولا – الاقتصاد والأعمال "، ان المباحثات بين الطرفين اقتربت من خواتيمها. ومن المرجح التوقيع النهائي في وقت وشيك جدا.وكانت وسائل اعلام متعددة، ومن بينها وكالة " رويترز " تناقلت اليوم خبر انجاز اتفاقية الاستحواذ .