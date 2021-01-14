أخبار دولية
14 كانون الثاني 2021 - 18:42
Back

بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار

بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار خطة تحفيز,بايدن ,بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار
episodes
بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار
Lebanon News
أعلن مسؤولان أميركيان أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيكشف النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار يريد أن يتم فورا التصويت عليها وتتضمن شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للعائلات.
     
وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن إدارة بايدن ستطلب أيضا التصويت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولارا في الساعة أي أكثر بقليل من ضعف ما يتم دفعه حاليا على الصعيد الفيدرالي. 
الإعلان

واعتبرا أن الخطة طموحة وقابلة للتحقيق، مؤكدان أن الإجراءات الطارئة ستُستكمل "خلال الأسابيع المقبلة" بخطة استثمارات مبتكرة تهدف إلى انعاش الاقتصاد.
الإعلان
إقرأ أيضاً