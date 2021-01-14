بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار

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أعلن مسؤولان أميركيان أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيكشف النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار يريد أن يتم فورا التصويت عليها وتتضمن شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للعائلات.وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن إدارة بايدن ستطلب أيضا التصويت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولارا في الساعة أي أكثر بقليل من ضعف ما يتم دفعه حاليا على الصعيد الفيدرالي.واعتبرا أن الخطة طموحة وقابلة للتحقيق، مؤكدان أن الإجراءات الطارئة ستُستكمل "خلال الأسابيع المقبلة" بخطة استثمارات مبتكرة تهدف إلى انعاش الاقتصاد.