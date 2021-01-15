كوريا الشمالية تنظّم عرضاً عسكرياً في أعقاب مؤتمر الحزب الحاكم

الإعلان

نظّمت كوريا الشمالية عرضاً عسكريّاً للاحتفال بمؤتمر الحزب الحاكم، استعرضت خلاله بشكل خاص صاروخاً باليستيّاً يُمكن إطلاقه من على متن غوّاصة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.وضم العرض أيضا قوات من المشاة والمدفعية فضلا عن دبابات واستعراض جوي بطائرات قامت بتشكيل الرقم "8" احتفالا بالمؤتمر الثامن.وأظهرت صور ما لا يقل عن أربعة صواريخ مزوّدة رؤوسا حربية سوداء وبيضاء يتم استعراضها وسط حشد يلوّح بأعلام.وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم جونغ غوان قبل العرض إنّ "وحدات النخبة التي ستعبر بفخر ميدان كيم إيل سونغ، تُمثّل قوّتنا المطلقة".وقال أنكيت باندا، الخبير في كارنيغي وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إن هذا النموذج من الصواريخ لم يسبق له مثيل.وهذا يعني ان الأسلحة لديها نطاق يمتد ابعد من شبه الجزيرة الكورية، ويمكنها على الأقل الوصول إلى اليابان.ويأتي استعراض القوة هذا قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وفي أعقاب مؤتمر الحزب الحاكم الذي وصف فيه الزعيم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الأول" لبلاده.