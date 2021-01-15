زلزال قوّي بإندونسيا... أكثر من 25 قتيلاً وانهيارات أرضيّة ودمار

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قُتل 26 شخصًا وانهارت أبنية عدّة بينها مستشفى جرّاء زلزال بقوّة 6,2 درجات ضرب جزيرة سيليبس في إندونيسيا.وقال مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة علي رحمن: "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو" مرجحًا أن ترتفع الحصيلة بعد.وقال المسؤول عن فرق الإنقاذ في مدينة ماموجو المتضرّرة من الزلزال لوكالة فرانس برس: "المستشفى دُمّر. انهار. هناك مرضى وأفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض ونحن نحاول إخلاءهم".وتضمّ العاصمة الإقليميّة ماموجو 110 آلاف نسمة.وأثار الزلزال حالة من الذعر بين سكّان غرب سيليبس الذين لجأوا إلى مرتفعات الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمّراً عام 2018.وقال هيندرا وهو أحد سكان ماموجو: "تشققت الطرق وانهارت مبان عدة بينها مكتب الحاكم ومستشفى. المستشفى سوّي أرضاً".وأشار المعهد الأميركي للجيوفيزياء إلى أنّ الزلزال البالغة قوّته 6,2 درجات وقع الجمعة الساعة 2,18 بالتوقيت المحلّي. وتمّ تحديده مركزه على بُعد 36 كلم جنوب ماموجو، على عمق 18 كلم.وأعقبت الزلزال انهيارات أرضيّة، ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسيّة في المنطقة.وكان سكّان المنطقة شعروا الخميس بهزّة قوّتها 5,8 درجات لم تتسبّب بأضرار كبيرة.