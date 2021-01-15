التحالف بقيادة السعودية يعترض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

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LBCI News Lebanon

نقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن قوله إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب المملكة. وأشار التحالف الى أن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.