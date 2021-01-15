أخبار دولية
15 كانون الثاني 2021 - 07:33
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توقيف سوري بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة في اليونان

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توقيف سوري بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة في اليونان
Lebanon News
أوقف سوري يشتبه بأنه جهادي من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية، في مخيم للاجئين في تيسالونيكي بشمال اليونان، بحسب ما أعلن مصدر في الشرطة.
      
واشار المصدر نفسه الى أن الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل البالغ من العمر 33 عاما الخميس.
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وستتم إحالة الموقوف على مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا، التي وافق عليها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية (آنا). 
      
وكان يفترض أن يكون الرجل مقيما مع زوجته وطفليه في هولندا حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، بحسب الوكالة.
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