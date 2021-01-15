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15 كانون الثاني 2021 - 09:24
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رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية

رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلعة,مصادر,نقلاً,رويترز,
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رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية
Lebanon News
 
 
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