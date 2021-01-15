أردوغان يأمل في خطوات إيجابية بشأن مشاركة تركيا في برنامج إف-35 في عهد بايدن

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يأمل في اتخاذ خطوات إيجابية بشأن دور تركيا في برنامج إنتاج الطائرة إف-35 عندما يتقلد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه، واصفا استبعاد أنقرة من البرنامج بسبب شرائها نظاما دفاعيا روسيا بأنه "خطأ جسيم".وفي الشهر الماضي فرضت واشنطن عقوبات طال ترقبها على الصناعة الدفاعية في تركيا لحصول البلاد على النظم الدفاعية إس-400 من موسكو. وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من برنامج الطائرة إف-35 بسبب تلك الخطوة.وتقول واشنطن إن الصواريخ إس-400 تمثل تهديدا للطائرة إف-35 وللنظم الدفاعية لحلف شمال الأطلسي بشكل عام. وترفض تركيا ذلك قائلة إن النظم إس-400 لن تُدمج في حلف شمال الأطلسي، وإن شراءها كان ضروريا لأن أنقرة لم تستطع الحصول على أنظمة دفاع جوي من أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط مناسبة.وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول "لا يمكن لدولة أن تحدد الخطوات التي نتخذها في صناعة الدفاع التي تعتمد بالكامل على القرارات التي نصدرها"، مضيفا أن أنقرة تجري محادثات للحصول على شحنة ثانية من الصواريخ إس-400 من روسيا وستجري محادثات حول ذلك الشهر الجاري.وتابع قائلا: "في هذه المرحلة لا نعرف ماذا ستقول إدارة بايدن... رغم أننا دفعنا فاتورة ثقيلة من أجل الحصول على الطائرات إف-35 ما زالت الطائرات إف-35 لم تُعط لنا. هذا خطأ جسيم فعلته الولايات المتحدة بحقنا باعتبارنا عضوا في حلف شمال الأطلسي".وقال: "أملي أننا، بعد أن نجري محادثات مع بايدن عندما يتقلد المنصب، سنتخذ خطوات أكثر إيجابية بكثير ونعيد الأمر إلى مساره".