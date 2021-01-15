أخبار دولية
15 كانون الثاني 2021 - 13:37
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نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه

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نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه
Lebanon News
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة أن جنرالا متقاعدا تولى سابقا تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار كاترينا سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في الكابيتول بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب للمبنى.
 
وقالت المسؤولة الديموقراطية لصحافيين "يجب أن نخضع كامل المركّب إلى التدقيق في ضوء ما حدث، ومع اقتراب التنصيب"، في إشارة إلى أداء جو بايدن اليمين الأربعاء المقبل أمام الكابيتول ليصير الرئيس الأميركي السادس والأربعين.
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وأضافت "لذلك طلبت من اللفتنانت جنرال المتقاعد راسل هونوري أن يشرف على مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات المشتركة بين الوكالات والتحكم والسيطرة"، ووصفت الرجل بأنه "قيادي محترم له خبرة في التعامل مع الأزمات".

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