أخبار دولية
16 كانون الثاني 2021 - 02:35
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بايدن يعين مستشارا علميا للبيت الأبيض برتبة وزير

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بايدن يعين مستشارا علميا للبيت الأبيض برتبة وزير
Lebanon News
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه اختار عالم الوراثة إيريك لاندر ليكون المستشار العلمي للبيت الأبيض، موضحا أن هذا المنصب أصبح برتبة وزير خلافا لما كان عليه الوضع في عهد سلفه دونالد ترامب. 
 
وأكد جو بايدن في بيان أعلن فيه تعيين لاندر وخبراء آخرين في الفريق العلمي للإدارة أن "العلم سيكون دائما في الصف الأول في إدارتي، وهؤلاء العلماء الذين يتمتعون بشهرة عالمية  سيضمنون أن يعتمد كل ما نقوم به على العلم والوقائع والحقيقة". 
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وأضاف أن "إضاءاتهم الموثوقة ستكون ضرورية بينما نتحد لإنهاء هذا الوباء وإنعاش اقتصادنا واتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين نوعية الحياة لجميع الأميركيين". 
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