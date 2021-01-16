إغلاق تسعة مساجد في فرنسا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة اغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني". وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من كانون الأول عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا".وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت اوساط الوزير لوكالة فرانس برس في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.