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16 كانون الثاني 2021 - 07:07
16/01/2021 07:07:22
رويترز: وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما في الأيام المقبلة
رويترز: وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما في الأيام المقبلة
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LBCI News Lebanon
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