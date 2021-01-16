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16 كانون الثاني 2021 - 07:07
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رويترز: وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما في الأيام المقبلة

رويترز: وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما في الأيام المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتوقع,السعودي,الخارجية,وزير,رويترز,
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رويترز: وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما في الأيام المقبلة
Lebanon News
 
 
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