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16 كانون الثاني 2021 - 08:09
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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعبر عن قلقها البالغ من إعلان إيران استعدادها لإنتاج اليورانيوم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعبر عن قلقها البالغ من إعلان إيران استعدادها لإنتاج اليورانيوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعبر,وألمانيا,وبريطانيا,فرنسا,
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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعبر عن قلقها البالغ من إعلان إيران استعدادها لإنتاج اليورانيوم
Lebanon News
 
 
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