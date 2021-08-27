العراق يتحضر لإستقبال قمة اقليمية غدا السبت بحضور رؤساء دول

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LBCI News Lebanon

عوامل عدة تجعل من قمة بغداد التي دعا اليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت قمةً يعوّل عليها، في اطار تهدئة التوتر في المنطقة الذي دفع بالخصمين ايران والسعودية إلى حافة صراع مفتوح في السنوات القليلة الماضية.



فما هي تلك العوامل؟