مسؤولان من طالبان: قواتنا مستعدة لاستلام مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين

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أعلن مسؤولان بارزان في حركة طالبان إن قوات الحركة اتخذت مواقعها في مطار كابول ومستعدة لاستلام السيطرة الكاملة عليه في وقت قريب قد يكون خلال اليومين المقبلين بمجرد رحيل القوات الأميركية.وذكر أحد القياديين البارزين أن قوات طالبان سيطرت على أغلب المطار "عدا جزء صغير لا يزال به أميركيون".وقال المسؤول الثاني إن القوات مستعدة لتولي السيطرة الكاملة وأضاف "الأمر لا يتخطى مسألة وقت". وتابع قائلا "بمجرد رحيل الأميركيين، عليهم فقط أن يعطونا الإشارة وسنتسلم زمام الأمور... قد يتم ذلك بسرعة في وقت قريب قد يكون مطلع الأسبوع".ولم يتسن التوصل بعد للمتحدث الرسمي باسم طالبان للحصول على تعليق.