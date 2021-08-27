أخبار دولية
27 آب 2021 - 16:40
Back

مسؤولان من طالبان: قواتنا مستعدة لاستلام مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين

مسؤولان من طالبان: قواتنا مستعدة لاستلام مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار افغانستان, كابول,طالبان,مسؤولان من طالبان: قواتنا مستعدة لاستلام مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين
episodes
مسؤولان من طالبان: قواتنا مستعدة لاستلام مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين
Lebanon News
أعلن مسؤولان بارزان في حركة طالبان إن قوات الحركة اتخذت مواقعها في مطار كابول ومستعدة لاستلام السيطرة الكاملة عليه في وقت قريب قد يكون خلال اليومين المقبلين بمجرد رحيل القوات الأميركية.

وذكر أحد القياديين البارزين أن قوات طالبان سيطرت على أغلب المطار "عدا جزء صغير لا يزال به أميركيون".

وقال المسؤول الثاني إن القوات مستعدة لتولي السيطرة الكاملة وأضاف "الأمر لا يتخطى مسألة وقت". وتابع قائلا "بمجرد رحيل الأميركيين، عليهم فقط أن يعطونا الإشارة وسنتسلم زمام الأمور... قد يتم ذلك بسرعة في وقت قريب قد يكون مطلع الأسبوع".
الإعلان
 
ولم يتسن التوصل بعد للمتحدث الرسمي باسم طالبان للحصول على تعليق. 
الإعلان
إقرأ أيضاً