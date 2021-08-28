الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 32 إصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء واحدة رُصدت في إقليم يونان بجنوب البلاد.وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 10. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 94786 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.