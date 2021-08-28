أخبار دولية
28 آب 2021 - 02:02
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الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon News
اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 32 إصابة في اليوم السابق.
  
وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء واحدة رُصدت في إقليم يونان بجنوب البلاد.
 
وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 10. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.
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وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 94786 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636. 
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