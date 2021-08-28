أخبار دولية
28 آب 2021 - 08:02
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رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة

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Lebanon News
نسف التفجير في محيط مطار كابول جزء كبيراً من التحضيرات التي سبقت لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي نافالني بينيت مع الرئيس الاميركي جو بايدن للمرة الاولى في البيت الابيض. 
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