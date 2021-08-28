أخبار دولية
28 آب 2021 - 08:02
28/08/2021 08:02:00
رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة
رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة
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LBCI News Lebanon
نسف التفجير في محيط مطار كابول جزء كبيراً من التحضيرات التي سبقت لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي نافالني بينيت مع الرئيس الاميركي جو بايدن للمرة الاولى في البيت الابيض.
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