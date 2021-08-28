رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة

رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة

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LBCI News Lebanon

نسف التفجير في محيط مطار كابول جزء كبيراً من التحضيرات التي سبقت لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي نافالني بينيت مع الرئيس الاميركي جو بايدن للمرة الاولى في البيت الابيض.