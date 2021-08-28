أخبار دولية
28 آب 2021 - 14:02
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بعد انفجار محيط مطار كابول.. الولايات المتحدة الاميركية توجه ضربة لداعش بأفغانستان

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Lebanon News
واشنطن هددت... ونفذت خلال اربع وعشرين ساعة.
 
 
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