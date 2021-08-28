أخبار دولية
28 آب 2021 - 14:02
28/08/2021 14:02:00
بعد انفجار محيط مطار كابول.. الولايات المتحدة الاميركية توجه ضربة لداعش بأفغانستان
بعد انفجار محيط مطار كابول.. الولايات المتحدة الاميركية توجه ضربة لداعش بأفغانستان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أفغانستان, داعش, ضربة, الولايات المتحدة, مطار كابول,انفجار,بعد انفجار محيط مطار كابول.. الولايات المتحدة الاميركية توجه ضربة لداعش بأفغانستان
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
واشنطن هددت... ونفذت خلال اربع وعشرين ساعة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
انفجار
مطار كابول
الولايات المتحدة
ضربة
داعش
أفغانستان
إقرأ أيضاً