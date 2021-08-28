شمخاني: بايدن يهدد طهران بشكل غير قانوني

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اتهم مسؤول أمني إيراني كبير الرئيس الأميركي جو بايدن بتهديد إيران بشكل غير قانوني عندما قال إنه قد يفكر في خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية النووية مع طهران.وأكد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على تويتر، على استخدام خيارات أخرى ضد إيران يرقى إلى مستوى تهديد دولة أخرى بشكل غير قانوني ويثبت حق إيران في الرد بالمثل... ضد الخيارات المتاحة.وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في محادثات بالبيت الأبيض أمس الجمعة إنه يضع "الدبلوماسية أولا" لمحاولة كبح البرنامج النووي الإيراني لكن المفاوضات إذا فشلت فسيكون مستعدا للانتقال إلى خيارات أخرى لم يحددها.وتوقفت المحادثات الأميريكية الإيرانية غير المباشرة في فيينا منذ انتهاء الجولة الأخيرة في 20 حزيران عندما كانت الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس ‬إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين تستعد لتولي مقاليد السلطة.