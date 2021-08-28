أخبار دولية
28 آب 2021 - 09:07
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قادة من الشرق الأوسط وماكرون يجتمعون في بغداد لبحث قضايا أمنية

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قادة من الشرق الأوسط وماكرون يجتمعون في بغداد لبحث قضايا أمنية
Lebanon News
التقى عدد من قادة الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد اليوم السبت في قمة يستضيفها العراق، الذي يريد من جيرانه التحاور مع بعضهم البعض بدلا من تصفية الحسابات على أراضيه.

وأدى التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط، بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربية من جهة أخرى، إلى جعل العراق مسرحا لهجمات ضد القوات الأميركية واغتيالات لقادة جماعات مسلحة إيرانيين وعراقيين.
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وقال المنظمون إنهم لا يتوقعون إحراز أي تقدم دبلوماسي كبير خلال القمة. وقال مسؤول في الحكومة العراقية "سيكون جعل هذه الدول تجلس حول الطاولة إنجازا كافيا".

ومن بين قادة الدول المشاركين في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وماكرون. وأوفدت الكويت والإمارات رئيسي حكومتيهما بينما أرسلت تركيا وزير خارجيتها.
 
وتهدف زيارة ماكرون إلى العراق على مدى يومين إلى دعم الحوار الإقليمي والالتقاء بالقادة السياسيين العراقيين وزيارة القوات الخاصة الفرنسية المشاركة في القتال المستمر ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأرسلت إيران والسعودية، المتنافستان على النفوذ في المنطقة منذ زمن بعيد، وزيري خارجيتهما للمشاركة في القمة.
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