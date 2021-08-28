أخبار دولية
28 آب 2021 - 09:40
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وزير الدفاع الروسي: روسيا تريد أن يعزز تحالف أمني تعاونه بشأن أفغانستان

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وزير الدفاع الروسي: روسيا تريد أن يعزز تحالف أمني تعاونه بشأن أفغانستان
Lebanon News
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو ستعمل بشكل أوثق مع الأعضاء معها في تحالف أمني تشكل فيما بعد الاتحاد السوفيتي، بعد أن أثار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مخاطر أمنية في المنطقة.
 
وتسبب خروج الولايات المتحدة من أفغانستان في قلق أمني لموسكو التي ترى آسيا الوسطى السوفيتية السابقة جزءا من جناحها الدفاعي الجنوبي وتخشى انتشار التشدد الإسلامي.
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وقال شويجو إن موسكو كثفت اتصالاتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف تقوده موسكو ويضم ست دول سوفيتية سابقة.
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله: "نحن على اتصال وثيق بأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان... ولهذا السبب يجب تعزيز تفاعلنا داخل المنظمة".
 
وأضاف أن خطر عبور المسلحين الأفغان إلى الدول المجاورة زاد بعد استيلاء طالبان السريع على البلاد هذا الشهر مع انسحاب القوات الأميركية.
 
وتابع وزير الدفاع قائلا إن تهريب المخدرات مصدر قلق آخر.

وأكد شويجو أن البرنامج الجاري لإعادة تسليح جيوش قازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان سيستمر.
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