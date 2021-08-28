أخبار دولية
28 آب 2021 - 11:33
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الرئيس المصري وأمير قطر يجتمعان لأول مرة منذ المصالحة

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الرئيس المصري وأمير قطر يجتمعان لأول مرة منذ المصالحة
Lebanon News
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد، في أول اجتماع من نوعه منذ اتفاق البلدين في كانون الثاني على إنهاء خلاف استمر طويلا بينهما.
 
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد اتفقت على إنهاء المقاطعة التي فرضتها على قطر منذ أواخر 2017 بدعوى دعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية وهو ما تنفيه الدوحة.
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وعينت كل من مصر وقطر سفيرا لدى الدولة الأخرى في حزيران وآب على التوالي في مؤشر على تحسن العلاقات.
 
وقال بيان الرئاسة المصرية: "تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".
 
والتقى عدد من زعماء الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد اليوم السبت في قمة يستضيفها العراق، الذي يريد من جيرانه التحاور مع بعضهم البعض بدلا من تصفية الحسابات على أراضيه.
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