ماكرون: القوات الفرنسية ستبقي في العراق مهما كان قرار الولايات المتحدة

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن فرنسا ستبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب مادامت الحكومة العراقية تطلب ذلك وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أم لا.وكان ماكرون يتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد حيث حضر عدد من زعماء دول الشرق الأوسط قمة للتعاون والشراكة يستضيفها العراق.وردا على سؤال عن عمليات الإجلاء من أفغانستان قال ماكرون إن هناك مناقشات أولية مع حركة طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية مساعدة الأشخاص المحتاجين للحماية. وكانت فرنسا قد أعلنت الجمعة انتهاء عمليات الإجلاء التي تقوم بها.