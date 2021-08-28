أخبار دولية
28 آب 2021 - 11:44
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ماكرون: القوات الفرنسية ستبقي في العراق مهما كان قرار الولايات المتحدة

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ماكرون: القوات الفرنسية ستبقي في العراق مهما كان قرار الولايات المتحدة
Lebanon News
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن فرنسا ستبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب مادامت الحكومة العراقية تطلب ذلك وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أم لا.

وكان ماكرون يتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد حيث حضر عدد من زعماء دول الشرق الأوسط قمة للتعاون والشراكة يستضيفها العراق.
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وردا على سؤال عن عمليات الإجلاء من أفغانستان قال ماكرون إن هناك مناقشات أولية مع حركة طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية مساعدة الأشخاص المحتاجين للحماية. وكانت فرنسا قد أعلنت الجمعة انتهاء عمليات الإجلاء التي تقوم بها.
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