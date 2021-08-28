طالبان تدين الغارة الأميركية وتستعد لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

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دانت حركة طالبان الغارة التي شنتها الولايات المتحدة بطائرة مسيرة على متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابول يوم الخميس، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها "هجوم صارخ على أرض أفغانية".وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن طالبان تتوقع تولي السيطرة على مطار كابول بشكل كامل قريبا جدا فور رحيل القوات الأميركية، ورأى أنه من المبكر أن يقرروا إذا كانوا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول.وكشف أن الحركة ستعلن حكومة كاملة في غضون أيام، واشار إلى أنه من الصعب توقع وجود نساء في الحكومة، ولفت إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة.وقال المتحدث إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية بما في ذلك وزارتي الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي.وأشار المتحدث إلى أن الحركة تناشد الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.