اشتباكات بين الشرطة ومحتجين خلال مسيرات ضد قيود كوفيد-19 في برلين

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نظّم آلاف مسيرة في شوارع برلين مرددين شعارات وملوحين بلافتات ضد قيود كوفيد-19 في ألمانيا مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة.وأوضحت الشرطة أن بعض المتظاهرين حاولوا تجاوز الحواجز المؤدية إلى الحي الحكومي حول مبنى البرلمان واشتبكوا مع قوات الأمن.وذكرت صحيفة برلينر تسايتونج أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا، ونحو 50 شخصا اعتقلوا وبعضهم بتهمة الاعتداء على رجال الأمن.وتأتي هذه المسيرات قبل شهر من الانتخابات الاتحادية.وقد تعهد المرشحون الرئيسيون الذين يتنافسون على خلافة المستشارة أنجيلا ميركل بعدم العودة إلى عمليات الإغلاق الصارمة التي جرت في العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام.وتواجه ألمانيا موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا وقد سجلت اليوم السبت 10303 إصابات جديدة و22 حالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات لأكثر من 3.9 مليون إصابة والوفيات إلى 92096 .