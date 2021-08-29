الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة في ساعة مبكرة من صباح الأحد ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني، فيما يختبر تصعيد جديد للعنف عبر الحدود هدنة هشة أنهت قتالا شرسا في أيار.وذكرت فصائل فلسطينية السبت أنها استأنفت احتجاجات على الحدود بين إسرائيل والقطاع بهدف الضغط على إسرائيل لتخفيف القيود على غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن مئات الفلسطينيين احتشدوا على طول الحدود أثناء الليل وألقوا مواد ناسفة وأحرقوا إطارات.وأشار الجيش إلى أن قواته ردت باستخدام "وسائل تفريق الشغب" وقال مسعفون فلسطينيون إن ستة فلسطينيين على الأقل أصيبوا وإن إصابة أحدهم خطيرة. وبعد ذلك بساعات قليلة، استهدفت ضربات جويةإسرائيلية قبل الفجر مجمعا لتصنيع الأسلحة تابعا لحماس ونفقا قالت إسرائيل إن النشطاء يستخدمونه، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة عبر الحدود.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الضربات.