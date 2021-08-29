أخبار دولية
29 آب 2021 - 07:53
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البابا يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

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البابا يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان
Lebanon News
 
 دعا البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية المسيحيين في أنحاء العالم اليوم الأحد للصلاة والصوم تضرعا لله من أجل إحلال السلام والتعايش في أفغانستان.
 
 
وقال البابا لزائري الفاتيكان والسياح الموجودين في ساحة القديس بطرس طلبا لمباركته الأسبوعية إنه يتابع الأحداث الجارية في أفغانستان "بقلق شديد" ويشارك من يشعرون بالحزن على من فقدوا أرواحهم في التفجير الانتحاري يوم الخميس الماضي بمطار كابول معاناتهم.
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واضاف انه قريب من "أولئك الذين يطلبون المساعدة والحماية" في إشارة إلى من يحاولون الرحيل عن أفغانستان.
 
 
وقال "أطلب منكم الاستمرار في معاونة المحتاجين والصلاة حتى يمكن للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمي والتآخي الذي يتيح الأمل في مستقبل البلاد".
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