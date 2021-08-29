أخبار دولية
29 آب 2021 - 09:40
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اليابان تعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا بسبب شوائب في القوارير

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اليابان تعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا بسبب شوائب في القوارير
Lebanon News
أعلنت سلطات مقاطعتي غونما وأوكيناوا في اليابان أنها علقت الأحد استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19 بعد اكتشاف دفعات جديدة ملوثة منه.
 
     
وجاء هذا القرار غداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1,63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير. 
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وأعلنت منطقة أوكيناوا (جنوب اليابان) في بيان الأحد "تعليق استخدام لقاحات موديرنا لانه تم رصد مواد دخيلة في بعض" الشحنات.
 
     
وذكرت وسائل اعلام محلية أن الدفعات التي رصد فيها التلوث السبت في أوكيناوا تختلف عن تلك التي تم تعليق استخدامها قبل ذلك بسبب شوائب في بعض القوارير.
 
     
بدورها، أعلنت سلطات مقاطعة غونما في شمال طوكيو تعليق استخدام الكميات المشبوهة. وقال مسؤول "نواصل استخدام جرعات موديرنا غير المتضررة".
 
     
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الصحة اليابانية في آب/أغسطس وفاة رجلين يبلغان 30 و38 عاما، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح موديرنا جاءت من واحدة من ثلاث شحنات تم تعليق استخدامها بقرار من الحكومة في 26 آب/أغسطس.
 
     
وأعلنت الوزارة فتح تحقيق لكشف سبب وفاة الرجلين، موضحة أن "العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير معروفة حتى الآن".
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