قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية

قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية

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LBCI News Lebanon

قتل 11 شخصا وأصيب 15 آخرون في هجوم مسلح على قرية بمحافظة ديالى بشرق العراق.



وأوضحت الشرطة أن المسلحين استخدموا عدة مركبات وبنادق نصف آلية في الهجوم الذي وقع قرب بلدة المقدادية.