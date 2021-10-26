أخبار دولية
26 تشرين الأول 2021 - 16:53
26/10/2021 16:53:58
قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية
قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية
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LBCI News Lebanon
قتل 11 شخصا وأصيب 15 آخرون في هجوم مسلح على قرية بمحافظة ديالى بشرق العراق.
وأوضحت الشرطة أن المسلحين استخدموا عدة مركبات وبنادق نصف آلية في الهجوم الذي وقع قرب بلدة المقدادية.
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