أخبار دولية
26 تشرين الأول 2021 - 16:53
Back

قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية

قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتلى,هجوم مسلح ,العراق ,قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية
episodes
قتلى في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية عراقية
Lebanon News
قتل 11 شخصا وأصيب 15 آخرون في هجوم مسلح على قرية بمحافظة ديالى بشرق العراق.
 
وأوضحت الشرطة أن المسلحين استخدموا عدة مركبات وبنادق نصف آلية في الهجوم الذي وقع قرب بلدة المقدادية. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً