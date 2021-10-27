أخبار دولية 27 تشرين الأول 2021 - 03:26 27/10/2021 03:26:35 انتظام العمل في محطات الوقود بإيران بعد هجوم إلكتروني

انتظام العمل في محطات الوقود بإيران بعد هجوم إلكتروني

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LBCI News Lebanon

عاد توزيع البنزين إلى طبيعته في ايران بعد يوم من هجوم إلكتروني أثر على 4300 محطة في أنحاء البلاد.



وأكد أمين المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية أبو الحسن فيروز أبادي بأنه يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم ومصدره. الإعلان

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