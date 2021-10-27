أخبار دولية
27 تشرين الأول 2021 - 13:34
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متاريس المعارضة تقفل شوارع في السودان

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Lebanon News
في جديد التطورات في السودان، سلطة الطيران المدني تعيد فتح مطار الخرطوم الدولي. 

وفي السياق عينه موقف لوزير الخارجية الاميركي يرحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني..
 
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