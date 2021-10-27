أخبار دولية
27 تشرين الأول 2021 - 13:34
27/10/2021 13:34:00
متاريس المعارضة تقفل شوارع في السودان
متاريس المعارضة تقفل شوارع في السودان
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LBCI News Lebanon
في جديد التطورات في السودان، سلطة الطيران المدني تعيد فتح مطار الخرطوم الدولي.
وفي السياق عينه موقف لوزير الخارجية الاميركي يرحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني..
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