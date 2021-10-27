أخبار دولية
27 تشرين الأول 2021 - 12:05
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بايدن‭ ‬يتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة والديمقراطية

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بايدن‭ ‬يتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة والديمقراطية
Lebanon News
افاد الرئيس جو بايدن بان الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها في جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة البحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإنه يدعم الجهود الرامية إلى محاسبة المجلس العسكري في ميانمار فيما يتعلق بالتزاماته بإحلال السلام في البلاد.
 
 
وأصبحت منطقة جنوب شرق آسيا ساحة مواجهة استراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، التي تسيطر على معظم بحر الصين الجنوبي وصعدت من ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، وهي جزيرة شبه مستقلة لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها.
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وقال بايدن في القمة  "في ميانمار، يجب أن نتصدى للمأساة التي سببها الانقلاب العسكري الذي يقوض بشكل متزايد الاستقرار الإقليمي".
 
 
وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء "الإجراءات التعسفية والاستباقية التي تتخذها الصين عبر مضيق تايوان"، وهو ممر مائي يربط بين تايوان والبر الرئيسي.
 
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